الفيصل يتوج الفائزين الـ6 بجائزة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

توج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الفائزين الستة في مسابقة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، جاء ذلك لدى حضور سموه الحفل الختامي لفعاليات معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي، والذي استمر أسبوعًا.

الفائزون في مسارات تحدي أيام مكة للبرمجة

وكرّم أمير مكة الفائزين في مسارات تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، إذ فاز في مسار الحج والعمرة كل من تطبيق “أرشدني” من جامعة جدة، والذي يهدف إلى إلزام جميع الحملات المعتمدة في الحج والمصرح لها بالتسجيل فيه ليسهل على الحاج اختبار الحملة المناسبة له، كما يقوم بتنظيم الحشود من خلال إرسال تصاريح تسمح للحاج بالذهاب لأي مشعر من مشاعر الحج لأداء نسكه ومتابعته، وتطبيق “التجويد الرقمي” من جامعة أم القرى والهادف إلى أتمتة مراقبة رحلة الحاج والمعتمر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

كما فاز في مسار الخدمات كل من تطبيق “سالك” من جامعة الملك عبدالعزيز لتوظيف التقنية في تطوير نظام مروري يخدم المجتمع بإدارة المركبات، وتحقيق رؤية 2030 في التحول الرقمي وتحسين جودة الحياة، وتطبيق و “دُري” من جامعة أم القرى كطاقة بديلة لإضاءة منطقة مكة المكرمة من خلال تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، وفي مسار السياحة فاز كل من تطبيق “جدول” من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وهي منصة موحدة قائمة على الأتمتة والمعلومات تسمح للمستخدم بتخطيط رحلته بالكامل بناء على رغباته الشخصية المتعلقة بالأماكن والوجهات السياحية في المملكة، وتطبيق “اومأ” من جامعة جدة لتطوير التجربة السياحية باستخدام تقنية الواقع المعزز، لرؤية مشاهد ومعلومات ثلاثية الأبعاد على المعالم الأثرية والتاريخية المنسية.

الإعلام والإعلان والخدمات في ظل الرقمنة

وشهد الأمير خالد الفيصل الجلسة الحوارية التي عقدت تحت عنوان “الإعلام والإعلان والخدمات في ظل الرقمنة”، تحدث فيها كل من نائب وزير الحج والعمرة معالي الدكتور عبدالفتاح مشاط، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور توني تشان، ورئيس تحرير صحيفة الوطن عثمان الصيني، والرئيس التنفيذي لشركة العربية للإعلانات الخارجية محمد الخريجي، أدارها مفرح الشقيقي.‏⁧

استخدام البطاقة الذكية في الحج

وأكد الدكتور عبدالفتاح مشاط خلال الجلسة أن حج هذا العام سيشهد نقلة نوعية في استخدام البطاقة الذكية لتكون رحلة الحاج من بدايتها وحتى نهايتها بشكل رقمي، كاشفًا عن تسجيل أكثر من 450 ألف طلب عبر البوابة الإلكترونية التي تم إطلاقها قبل عدة أيام.

فيما أوضح مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت أن التقنية تلعب دورًا محوريًا في كل مجالات الحياة، مشيرًا إلى أن هيئة الاتصالات عملت على خدمة ضيوف الرحمن من خلال الأنظمة الرقمية من قبل وصولهم إلى المملكة.

وأشاد بتجربة الهيئة مع وزارة الحج في رمضان الماضي عن طريق تصاريح العمرة والدخول إلى الحرمين الشريفين والتي أثبتت ولله الحمد نجاحها، كاشفًا عن وجود أفكار لتسهيل أعمال وزارة الحج في التفويج والبطاقات الذكية وكاميرات المراقبة التي تسهم في خدمة الحجيج، كما كشف عن مبادرة تفعيل الذكاء الاصطناعي في كاميرات المراقبة للبحث عن المفقودين والتي تعزز العمليات الأمنية.

ونوه الدكتور توني تشان إلى أن الجامعة بالشراكة مع إمارة مكة نفذت تحدي كاوست والذي نتج عنه العديد من المخرجات التي تعزز التحول الرقمي.

التحول الرقمي في الصحافة

وأفاد رئيس تحرير صحيفة الوطن عثمان الصيني، بأن التحول الرقمي في الصحافة طال المحتوى الإعلامي، مؤكدًا أن المنتج الرقمي (الصحيفة الورقية) لن ينتهي لوجود قراء يفضلون القراءة عبر الصحف إضافة إلى المعلنين، مرجعًا سبب انحسار الصحف الورقية في المملكة أكثر من الدول الأخرى إلى نزول الورقي بشكل عام، وأزمة كورونا التي أثرت على شركات التوزيع.

وشهدت الفعالية خلال الأيام الثلاثة الماضية تجمّع 30 فريقًا تمثل طلاب وطالبات من 11 جامعة وكلية جامعية من محافظات منطقة مكة المكرمة والبالغ عددهم أكثر من 90 مشاركًا ومشاركة، قدموا من خلالها عددًا من المشاريع.

وتعد فعالية أيام مكة للبرمجة والذكاء الصناعي، أحد المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت عنوان كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، في قبة جدة، والتي انطلقت يوم الأحد ضمن فعاليات معرض مشروعات منطقة مكة الرقمي الذي دشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان (الأربعاء) الماضي.

يذكر أن إمارة منطقة مكة المكرمة ولأول مرّة توحد ختام برامج وفعاليات الإمارة في أسبوع واحد، وسيتم تنظيمه سنويًّا، وتشارك فيه جميع الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع في المنطقة.



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