أمانة جدة تزيل 3 عقارات مخالفة وتعيد فتح أحد الشوارع بحي البغدادية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية التابعة لأمانة جدة إزالة ثلاثة عقارات بنطاق البغدادية عبارة عن مبانٍ شعبية كانت سببًا في تعطيل أحد الشوارع بالنطاق حيث جرى إعادة تأهيل المنطقة وأرصفتها بالكامل يأتي ذلك ضمن حملة شاملة تستهدف تحسين الخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضاري.

معالجة الظواهر السلبية في جدة

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أن الفرق الميدانية تمكنت من إزالة العقارات المخالفة وإعادة تأهيل الشارع للسماح بمرور السيارات بعد فترة توقف طويلة.

وشملت الأعمال المنفذة الأرصفة والسفلتة، مضيفًا أنه جرى معالجة الطبقة المتضررة وإعادة رصف الشارع بطبقة جديدة من الأسفلت وتركيب العلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع وأكد م. الدقس استمرار جهودها في منع وإزالة كافة المخالفات البلدية.



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