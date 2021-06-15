، لجنة النقل بـ"الشورى" تجتمع برئيس هيئة الطيران ومدير الخطوط السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - الاجتماع مع "العمر" شهد استعراض "النمو في سلسلة القيمة السياحية"

عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إحدى اللجان المختصة، بمجلس الشورى اجتماعاً "عبر الاتصال المرئي" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع بن بكر القحطاني، بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وعدد من المسؤولين في الهيئة.

وناقشت اللجنة ومسؤولو الهيئة العامة للطيران المدني تقرير الأداء السنوي للهيئة للعام المالي 1441/ 1442هـ، حيث استعرضت في بداية الاجتماع عدداً من المحاور تركزت حول الهيكل التنظيمي للهيئة، واستراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني، والتي تمت الموافق عليها مؤخراً والخطط المستقبلية، إضافة إلى استراتيجية القطاع تجاه التعافي بعد الجائحة، ووضع الخطط للتعامل مع الأزمات المماثلة المؤثرة في القطاع مستقبلاً، وتعزيز القدرة التنافسية للناقلات الوطنية على الرحلات الدولية، والسعي نحو التميز في الخدمات التقنية والمواقع الإلكترونية للخدمات والمطارات وخدمات الأمتعة وتعزيز النواحي الأمنية وربط كل المطارات بمركز سيطرة وتحكم أمني موحد، بجانب ترشيد الصرف على هذا القطاع وتحويله من قطاع تكلفة إلى قطاع ربحي.

وناقش المجتمعون الشكاوى المقدمة من المسافرين وكيفية إنجاز الهيئة في التعامل مع 97% منها، كما تم بحث أوجه التعاون بين الهيئة ووزارة السياحة ووزارة الحج والعمرة والجهات الأخرى ذات العلاقة في دعم الشركات الناشئة في تقديم حلول مبتكرة لتحسين تجربة المسافر، وجهود الهيئة نحو تحقيق هدف الوصول إلى استقطاب 300 مليون مسافر حسب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستفسر أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عن أسباب تعثر إكمال بعض مشاريع المطارات، وما تم حيال جهود الهيئة في توطين الوظائف وتفعيل دور المرأة في القطاع، ومنظور الهيئة المستقبلي لإيرادات الإعلانات في المطارات، وتنمية تلك الإيرادات واستمراريتها، بجانب استفسارات أخرى طرحها أعضاء اللجنة وأجاب عنها مسؤولو الهيئة، حيث تعد اللجنة تقريرها النهائي بشأن التقرير السنوي لعرضه أمام المجلس في جلسة قادمة متضمناً رأيها وتوصياتها.

وفي اجتماع آخر عقدته اللجنة بمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، وعدد من المسؤولين في المؤسسة؛ ناقشت اللجنة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1441/1442هـ، المتعلق بأداء المؤسسة خلال عام التقرير.

وناقش الاجتماع آليات إيجاد استراتيجية متكاملة للخطوط السعودية، واستعراض "النمو في سلسلة القيمة السياحية" والتي تهدف إلى زيادة عدد السياح إلى 100 مليون سائح سنوياً، بما يمكن المؤسسة من تحقيق نمو عالٍ في أعمالها، كما بحث الاجتماع العوائق التي تواجه المؤسسة في أدائها لمهامها، إضافة إلى مناقشة الوضع التقني لتطبيق الخطوط السعودية للجوالات الذكية، وإيجاد خدمات إضافية مقترحة على التطبيق يمكن من خلالها توسيع عملية الاستفادة منه من قبل المسافرين.

وقدم أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الاستفسارات حول أداء المؤسسة حيث أجاب مسؤولو المؤسسة على ما تم طرحه من اللجنة تمهيداً لتقديم اللجنة لتقريرها المتضمن رأيها بشأن التقرير السنوي وتوصياتها للعرض أمام المجلس لمناقشته في جلسة قادمة.



يُذكر أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ضمن اللجان المختصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقدم تقاريرها المتضمنة توصياتها ورفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها.