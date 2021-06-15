محمد بن مسعود - الدمام - 15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 02:29 PM قال البرنامج: تقديم الطلبات يكون من خلال البوابة الإلكترونية "حساب المواطن" يبدأ استقبال الاعتراضات على الدفعة "43" "حساب المواطن" يبدأ استقبال الاعتراضات على الدفعة "43" أعلن برنامج حساب المواطن أنه بدأ في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 43 لشهر يونيو.

وذكر البرنامج أن تقديم الطلبات يكون من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://www.ca.gov.sa/

وكان البرنامج قد أودع 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يونيو. الكلمات المفتاحية ، "حساب المواطن" يبدأ استقبال الاعتراضات على الدفعة "43" ،

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