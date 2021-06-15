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حساب المواطن يستقبل طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 43

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 43.

وأوضح البرنامج أنه يمكن الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم وذلك من خلال البوابة الإلكترونية .

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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