شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يستقبل طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 43 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 43.

وأوضح البرنامج أنه يمكن الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم وذلك من خلال البوابة الإلكترونية .

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.