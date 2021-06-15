شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في المغرب : يتوجب على المسافرين استصدار تراخيص استثنائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرباط (صدى):

أكدت سفارة المملكة لدى المغرب، على إحاطة جميع المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إليها، بأن السلطات المغربية أعلنت عن تحديث جديد.

وأشارت السفارة إلى أن التحديث تمثل في إضافة المملكة إلى القائمة (ب)حيث يتوجب على المسافرين من المواطنين السعوديين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة،استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر.

وأضافت أنه يجب الإدلاء باختبار (PCR) سلبي يعود تاريخ اجرائه الى أقل من 48 ساعة من تاريخ دخول المملكة المغربية، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام بأحد الفنادق التي سيتم تحديدها من قبل السلطات المغربية.