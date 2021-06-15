شكرا لمتابعة خبر عن رصد وقوع القمر بالقرب من نجم قلب الاسد على قبة السماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، رصد بسماء المملكة والوطن العربي وقوع القمر بالقرب من نجم قلب الاسد على قبة السماء.

وأوضحت الجمعية أن سيتم ذلك بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء وحلول ظلمة الليل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير.

في حين توقعت الجمعية حدوث نشاط جيومغناطيسي صغير يومي الثلاثاء والأربعاء وذلك مع وصول سيل من الرياح الشمسية إلى المجال المغناطيسي للأرض.

وأضافت أن تلك المادة الغازية تتدفق من ثقب اكليلي في الغلاف الجوي للشمس وهناك فرصة لظهور أضواء الشفق القطبي حول القطبين ولا توجد تأثيرات أخرى.