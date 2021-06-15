شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إنه تم إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة من لقاح كورونا في الممكلة حتى الآن، عبر ما يزيد عن 587 موقعاً للتطعيم في كافة مناطق البلاد.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن هناك 14 مليون شخص في المملكة تلقوا جرعة واحدة من اللقاح.

وأوضح الدكتور توفيق الربيعة: "سنبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح حال توفره بكميات كبيرة"، مؤكداً حرص القيادة على توفير اللقاحات عالية الفعالية.