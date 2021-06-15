شكرا لمتابعة خبر عن موظف كويتي يهرّب مواطن ممنوع من مغادرة البلاد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى):

ضبطت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، مواطن كويتي يعمل في المنافذ، لتمكينه سعوديا ممنوعا من مغادرة البلاد بسبب مطالبات مالية، من الهروب.

وذكرت مباحث شؤون الإقامة أنه تم ضبط مواطنا، يعمل في المنافذ، وذلك بعد تهريبه سعوديا مطلوبا بـ27 ألف دينار (89,100 دولار) وعليه منع من مغادرة البلاد.

وكشفت التحقيقات أن الموظف قام بسرقة كلمة سر زميلته في العمل واستخدمها في إخراج المطلوب من الكويت.

تمت إحالته إلى النيابة العامة بتهمة تمكين متهم من الهرب والتزوير وسرقة كلمة سر زميلته.