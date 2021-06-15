شكرا لمتابعة خبر عن ‏الخارجية الأمريكية: المملكة لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأوضحت ‏الخارجية الأمريكية، أن العقوبات إحدى أدوات الضغط على الحوثيين وداعميهم في إيران.

وكانت الخارجية الأمريكية، قد أدانت بشدة هجوم مليشيات الحوثي بطائرة مسيرة "مفخخة" على مدرسة بمنطقة عسير؛ حيث دعت الحوثيين إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، منددة بالهجوم الحوثي على المدنيين.