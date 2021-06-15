شكرا لمتابعة خبر عن الحج والعمرة: تسجيل أكثر من 450 ألف طلب للحج خلال الـ 24 ساعة الأولى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 450 ألف طلب للحج، خلال الـ 24 ساعة الأولى.

وقالت وزارة الحج والعمرة أن النسب جاءت على النحو التالي: ٦٠٪؜ ذكور ٤٠٪؜ اناث.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، وذلك من خلال المسار الإلكتروني للحجاج الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بما يضمن أداء الشعائر في صحة وأمن وسلامة، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية في جميع مراحل أداء الفريضة.