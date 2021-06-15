شكرا لمتابعة خبر عن أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة تبوك غداً الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز - أمير منطقة تبوك - غداً الأربعاء حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلاب وطالبات جامعة تبوك من حملة درجة البكالوريوس وحملة درجة الماجستير وخريجي الدبلومات للعام الجامعي ١٤٤١ /١٤٤٢ه والبالغ عددهم (٧٠٧١) خريجاً وخريجة وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وبروتوكول احتفالات التخرج في مقر الصالة الرياضية بالمدينة الجامعية.

من جانبه أعرب معالي رئيس جامعة تبوك أ. د عبد الله بن مفرح الذيابي باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة عن اعتزازه وتقديره لرعاية سمو أمير منطقة تبوك لهذه المناسبة الغالية مؤكداً أن ذلك يأتي استمرارًا للدعم الذي يوليه سموه لأبنائه وبناته من طلاب الجامعة بمنطقة تبوك.