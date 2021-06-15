شكرا لمتابعة خبر عن المجلس البلدي بالشرقية يشكر أمانة الشرقية لتحقيقها إنجازات مميزة في المشاريع الاستثمارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

تلقى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، خطاب شكر وتهنئة من رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبد الهادي بن درزي الشمري، وذلك بمناسبة الجهود والانجازات والقفزات التي حققتها الأمانة بمجال الاستثمارات وتنمية الايرادات واطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الاستثمارية النوعية والمميزة، كما تأتي هذه التهنئة بعد تكريم المجلس البلدي لأمين المنطقة الشرقية لنجاح الأمانة بتحقيق مستهدفات وزارة المالية لثلاث سنوات على التوالي في انجاز مميز بالرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا ، مما يؤكد ثقة المستثمرين وجاذبية الاستثمارات بالقطاع البلدي.

وتأتي مبادرة المجلس البلدي من واقع شراكته مع الأمانة وحرصه على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات وتطوير الخدمات المقدمة وإشراك القطاع الخاص بالتنمية.

والجدير ذكره أن وكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات بالأمانة حققت إنجازات متتالية حيث حققت المركز الأول بمفهوم الاستدامة المالية على مستوى القطاع البلدي، وقامت بإنجاز وانهاء أكثر من 99٪ من معاملات الاستثمارات، وحصدت جائزة أفضل مُقدم خدمات إبداعية في «ملتقى التجارة الالكترونية» تحت مظلة ( وزارة التجارة وهيئة منشآت)، كما حققت استثمارات الأمانة جائزة أفضل مقدم خدمات في ملتقى (بيبان) الذي نظمته (هيئة منشآت) ، وكان لها النصيب الأبرز في المبادرات الاستثمارية النوعية حيث تم اطلاق أول مشروع استثماري نموذجي وفقاً لاتفاقيات الاستثمار المشترك تحت مظلة وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان بالتعاون مع وزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص وبرنامج جودة الحياة لتطوير كورنيش الخبر، وكذلك توقيع أول عقد استثماري مع وزارة الرياضة ممثلة باتحاد الرياضة للجميع ليمثل انطلاقة لتعاون اكبر بمجال الرياضة ، وإطلاق المشروع الاستثماري ( نبض الخبر ) بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة تطوير الشرقية ليمثل مركزاً ثقافياً نوعياً، وأطلاق أول مشروع استثماري نموذجي لتطوير الطرق والمرافق ( بوليفارد ضاحية الملك فهد ) بالدمام بالتعاون مع هيئة كفاءة الانفاق وبرنامج جودة الحياة وهيئة تطوير الشرقية ووزارة السياحة، بالإضافة إلى إتمامها لتوقيع عقود محفظة المواقف الذكية والتي تعزز من مفهوم المدن الذكية، هذا بالإضافة لإبرام مجموعة نوعية من العقود الاستثمارية لتطوير الشواطئ والمراكز الترفيهية والسياحية والبيئية والرياضية، واطلاق مبادرة (صنعة) الأولى لدعم رواد الأعمال وصغار المستثمرين، والمساهمة بتأسيس شركة الأمانة الاستثمارية، وهناك العديد من المشاريع والمبادرات الاستثمارية سيتم اطلاقها بالتعاون والشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات والاتحادات والتي ستسهم في دعم التنمية بالمنطقة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030.

هذا ونجحت منظومة الاستثمارات بالأمانة بتحقيق علامات متقدمة في مؤشرات وقياس مفهوم التميز المؤسسي بالأداء، حيث حصدت 960 درجة من أصل 1000 بإنجاز مميز باعتماد لجنة محايدة من خارج الأمانة، وذلك بعد جهودها في حوكمة العمليات وهيكلة الأعمال التشغيلية وحصولها على شهادة الجودة الآيزو ISO وتشتمل منظومة التميز بالأداء على تطبيق ممارسات جودة الأداء المؤسسي وثقافة الجودة والتميز والاستدامة والتحول الرقمي وتطوير تجربة خدمة العملاء عبر مركز التميز الاستثماري وتعزيز نشاط فرق العمل وقياس معدلات الرضا والفجوات والملاحظات ومعالجتها والاستمرار بالتحسين عبر اشراك المستثمرين ورواد الاعمال في صناعة الاستثمارات وبناء الشراكات.