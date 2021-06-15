5 خطوات لتجديد تراخيص الثروة الحيوانية قبل انتهائها

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن هناك 5 خطوات لتقديم طلب تجديد تراخيص الثروة الحيوانية والسمكية والنباتية قبل انتهائها بـ3 أشهر من خلال منصة زراعي.

وأضافت وزارة البيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن تجديد تراخيص الثروة الحيوانية والنباتية والسمكية يتطلب تسجيل الدخول على منصة زراعي.

وتابعت، أن الخطوة التالية تتمثل في الضغط على «تراخيصي» من قائمة «طلباتي» ، ثم اختيار الترخيص المراد تجديده ثم ستظهر بيانات الترخيص ومن ثم الضغط على «تجديد الترخيص» ثم يتم إرسال الطلب للموظفين المختصين بالتراخيص لمراجعة الطلب وبعد الموافقة على الطلب يتم تجديد الترخيص لمدة عام.

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