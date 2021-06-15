السديس يدشّن أول مصحف مرئي من صلاتي التراويح والتهجّد

الرياض - محمد عبدالله - دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس أمس، المصحف المرئي من صلاتي التراويح والتهجد لهذا العام من المسجد الحرام «بصائر».

ويـعدّ المصحف المرئي مصحفًا نوعيًا يخرج مصورًا لأول مرة، ويحتوي على تلاوات مرئية لصلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان المبارك من محراب الكعبة الشريفة.

وتشمل السلسلة توثيقًا مرئيًا لسور القرآن الكريم كاملًا مع دعاء ختم القرآن الكريم للدكتور عبد الرحمن السديس.

ويضم الإصدار تلاوات أئمة المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس والشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، والشيخ الدكتور عبد الله الجهني والشيخ الدكتور بندر بليلة، والشيخ الدكتور ياسر الدوسري في الشهر الكريم في محتوى فريد وإنتاج قشيب مميز بجودة عالية، عنيت به وعملت عليه الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين.

وعبر السديس عن شكره للجهود المبذولة والمقدمة من قبل الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين خلال موسم رمضان المبارك وإخراج لهذا المصحف الشريف والتلاوات من صلاتي التراويح والتهجد.

اقرأ أيضًا :

«الحج»: إنهاء المرحلة الأولى من تخصيص مخيمات ضيوف الرحمن