«الحج»: إنهاء المرحلة الأولى من تخصيص مخيمات ضيوف الرحمن

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الحج والعمرة، الثلاثاء، إنهاء المرحلة الأولى من تخصيص المخيمات لمؤسسات وشركات حجاج الداخل لحج 1442هـ.

وقالت وزارة الحج والعمرة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها مستمرة في عمليات التخصيص حتى نهاية هذا الأسبوع، استعدادًا لمرحلة التجهيز وفق الاشتراطات الصحية، والمعايير التي تحقق جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

كانت وزارة الحج والعمرة ذكرت اليوم، أن 450 ألف مواطن ومقيم سجلوا في حج هذا العام، خلال أول 24 ساعة من فتح باب التسجيل.

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