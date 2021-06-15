«الأرصاد»: عوالق ترابية وسحب رعدية تستمر ساعات على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر بعض مناطق المملكة، بعوالق ترابية وسحب رعدية، تستمر حتى الثامنة مساء.

وقال مركز الأرصاد، في سلسلة تنبيهات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وثار، وخباش، وبدرالجنوب، ويدمة، بمنطقة نجران تتأثر خلال الساعات القادمة وحتى الثامنة مساء، بعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأشار إلى أن محافظات الحرث، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، وبيش، وجازان، وفرسان في منطقة جازان، تتأثر عوالق ترابية تستمر حتى الخامسة مساء.

وتوقع مركز الأرصاد أن تتأثر محافظتا بدر وينبع في منطقة المدينة المنورة برياح نشطة وأتربة مثارة, يصاحبها تدن في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساء.

يأتي ذلك فيما تتأثر منطقة الباحة بسحب رعدية ممطرة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية علي محافظات, العقيق, المخواة, المندق, بلجرشي, قلوة, والأجزاء المجاورة لها، بحسب مركز الأرصاد.

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