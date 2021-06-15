هيئة التراث تعتمد 624 موقعاً بـ11 منطقة في «سجل الآثار»

الرياض - محمد عبدالله - اعتمدت هيئة التراث، تسجيل 624 موقعًا أثريًا وتاريخيًا جديدًا في السجل الوطني للآثار، وذلك خلال الربع الأول من العام 2021م، ليصل مجموع المواقع الأثرية التي تم تسجيلها في السجل منذ إنشائه (8176) موقعًا بمختلف مناطق المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور جاسر الحربش، إن المواقع الأثرية التي تمّ اعتماد تسجيلها بينها (38) موقعًا أثريًا بمنطقة مكة المكرمة، و(5) مواقع أثرية في منطقة المدينة المنورة، و(48) موقعًا أثريًا في منطقة حائل، و(54) موقعًا أثريًا في منطقة الجوف، و (52) موقعًا في منطقة عسير.

و(35) موقعًا في منطقة تبوك، و(4) مواقع في منطقة الحدود الشمالية، و(342) موقعًا في منطقة الرياض، و(25) مواقع في المنطقة الشرقية، و(18) موقعًا في منطقة القصيم، و(3) مواقع أثرية في منطقة جازان.

ودعا الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، المواطنين والمهتمين، إلى الابلاغ عن المواقع الأثرية المكتشفة لتتمكن الهيئة من الوصول إليها ومن ثم تسجيلها، من خلال منصة (بلاغ) وحساب الهيئة الرسمي عبر منصة تويتر وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة.

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