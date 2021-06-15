34 مليون جرعة لقاح كورونا بالخليج.. والسعودية بين «الأكثر تعافيًا»

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول الخليج العربي تقترب من 34 مليون جرعة، مشيرا إلى أن السعودية وقطر والإمارات تصدرت نسب التعافي من الفيروس.

وقال مركز الإحصاء الخليجي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الاثنين، فقد بلغ عدد اللقاحات المعطاة ((33,990,316 جرعة، وإجمالي الإصابات المؤكدة (2,112,105)، وإجمالي حالات التعافي (2,014,556)، وإجمالي حالات الوفاة (15,495).

وحول نسب التعافي بدول الخليج العربي، أوضح مركز الإحصاء أن قطر سجلت 98.8%، والامارات 96.5%، والسعودية 96.2%، والبحرين 94.8%، والكويت 94.5%، وسلطنة عمان 89.4%.

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