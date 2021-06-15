«السعودية للكهرباء» تتيح سداد الفواتير عبر تطبيق «Apple pay»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، الثلاثاء، إتاحة سداد الفاتورة عن طريق (Apple pay)، في إطار حرصها على تسهيل خدماتها لأكثر من 10 ملايين مشترك.

وذكرت السعودية للكهرباء –في بيان لها على موقعها الإلكتروني- أنه أصبح بإمكان المشتركين، سداد فاتورة الكهرباء عن طريق تطبيق (Apple pay) من البطاقات الائتمانية (VISA - MasterCard) مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار توفير كل ما يسهل علي المشتركين تسديد فواتيرهم.

وأضافت أن الخدمة الجديدة تضاف إلى مجموعة القنوات المتنوعة التي تتيحها «السعودية للكهرباء»، وهي: بطاقات الائتمان (الفيزا والماستر كارد)، عبر موقع الشركة الإلكتروني (خدماتنا)، أو عبر الحساب البنكي. أو من خلال الهاتف المصرفي، أو الصراف الآلي، أو أجهزة السداد النقدي التي يوفرها البنك، أو الإنترنت عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك الذي يتعامل معه المشترك، أو عن طريق تفويض البنك بخصم قيمة الفاتورة من الحساب مباشرة.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن قبول الشيكات المصرفية المصدقة، كما يمكن السداد عبر نقاط البيع المتوفرة في مكاتب خدمات المشتركين.

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