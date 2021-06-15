«الغذاء والدواء» تضبط 8 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بجازان

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن ضبط أكثر من 8 آلاف كغم من المواد الغذائية واللحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في عددٍ من المنشآت المخالفة بمنطقة جازان.

وقالت هيئة الغذاء والدواء –في بيان لها على موقعها الإلكتروني- إنه بعد رصد مفتشيها لمركبة تقوم بتنزيل لحوم لأحد المطاعم، جرى متابعتها وملاحظة تنقلها بين المطاعم.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع أمانة منطقة جازان، وبالتعاون مع مراقبي الأمانة جرى ضبط السائق وما بحوزته من منتجات بلغت كميتها (400) كغم لحوم مجهولة المصدر ومواد غذائية أخرى في ظروف نقل سيئة وغير ملائمة، ويجري إكمال الإجراءات النظامية بحق السائق مع الجهات المعنية.

وأضافت أنه بعد بلاغ ورد إلى الهيئة، يفيد بتغيير منشأة بمدينة جيزان لتواريخ المنتج المنتهي صلاحيته، تم التحقق من البلاغ ومباشرته، وتبين وجود منتجات غذائية منتهية الصلاحية مخزّنة داخل الثلاجات، وجرى ضبط (7600) كغم من المواد، وإيقاع العقوبة على المنشأة المخالفة.

وأشارت الغذاء والدواء، إلى أنه في محافظة أحد المسارحة تم ضبط منشأة أخرى تقوم بتخزين المواد الغذائية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، إضافةً إلى عدم وجود أي شهادات صحية للعاملين فيها، وجرى ضبط منتجات تالفة ومتعفنة، ونظراً لوجود ترخيص بلدي ساري لدى المنشأة تم استدعاء بلدية المحافظة لاستكمال اللازم من قبلهم وإحالة المنشأة للجهات الرقابية المعنية نظاميًا.

وأوضحت أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة الغذاء والدواء، عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق (طمني) التابع لها المتاح على نظامي التشغيل (IOS – أندرويد).

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