7 حقوق للمستهلك عند صيانة السيارة

الرياض - محمد عبدالله - أوضح دليل حماية المستهلك نحو 7 حقوق عند صيانة السيارة منها تقدير تكلفة أعمال الصيانة وقطع الغيار وتوثيقها وعدم إلزام المستهلك بدفع تكاليف لم يوافق عليها.

ومن حقوق المستهلك عند صيانة السيارة، توفير الوكيل الصيانة اللازمة للسيارة، وتحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة في وثيقة مكتوبة وموقعة، وفقا للدليل الذي نشرته وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة.

وأضاف الدليل أن من ضمن حقوق المستهلك عند صيانة سيارته، استلام وثيقة مكتوبة تبين حالة السيارة عند إحضارها والمحافظة عليها أثناء الصيانة، والبدء بأعمال الصيانة خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ الطلب إذا كان نوع العطل أو الخدمة لا يجريها الوكيل.

ويحق للمستهلك صيانة سيارته في أي مركز صيانة مستقل، دون أن يتأثر الضمان على أن تكون وفق توصيات المنتج، وإذا كان أقرب مركز صيانة تابع للوكيل أو معتمد منه يبعد عن المستهلك بمسافة تزيد على 100 كيلومتر، يتحمل الوكيل تكاليف شحن السيارة وإعادتها له شرط أن يكون الخلل مشمول بضمان المنتج.

سيارة بديلة

وكانت هيئة حقوق الإنسان أوضحت ثلاثة شروط لحصول المستهلك على سيارة بديلة حال عدم إصلاح الوكيل لعيب متكرر في السيارة المشمولة بضمان.

ومن هذه الشروط، أن يترتب على العيب عدم الانتفاع من السيارة أو التأثير في قيمتها السوقية أو سلامة استعمالها، وأن يستنفذ الوكيل 4 محاولات لإصلاح عيب السيارة المتكرر، أو أن تستغرق محاولات الإصلاح 25 يومًا ليس من ضمنها المدة اللازمة لتوفير قطع الغيار.

وإذا اختار المستهلك الحصول على سيارة بديلة جديدة بنفس فئة ومواصفات المركبة الأصل، فعليه مقابل مبلغ عادل بسبب استعمال المركبة يحدد بالاتفاق بينه وبين الوكيل، على أن يراعى في تحديده مدة الاستعمال وطبيعته.

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