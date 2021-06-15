«مرور الحدود الشمالية» يطيح بمفحط عرعر

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت إدارة مرور منطقة الحدود الشمالية، الثلاثاء، قائد مركبة مارس التفحيط في حي الريا بمدينة عرعر، مؤكدًا إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة عليه.

وقال «المرور السعودي»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مرور منطقة الحدود الشمالية نمكن من القبض على قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بحي الريان في مدينة عرعر، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشار المرور السعودي، إلى أنه ستتم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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