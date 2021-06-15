«الشؤون البلدية»: 18 خطوة لإصدار رخصة بناء فورية إلكترونيًا

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نحو 18 إجراء لإصدار رخصة بناء فورية إلكترونيا عبر الدخول على بوابة بلدي من خلال تطبيق أبشر.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية عبر موقعها الإلكتروني أن إصدار رخصة بناء فورية يتطلب ما يلي:

1-الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد (أبشر).

2-اختيار خدمات الرخص الإنشائية.

3-اختيار خدمة اصدار رخصة بناء فورية.

4-الاطلاع على التعليمات والاقرار على صحة المعلومات.

5-اختيار نوع الرخصة (رخصة انشائية – رخصة تسوير).

6-التحقق من رقم الجوال.

7-تحديد نوعية المالك ومقدم الطلب.

8-اختيار القرار المساحي المراد استخراج رخصة بناء له أو تسوير له.

9-إدخال رقم وثيقة التأمين العشري ضد العيوب الخفية في حالة نوع البناء يستلزم التأمين.

10-اختيار المكتب الهندسي المصمم (المصمم المعتمد).

11-اختيار المكتب الهندسي المشرف.

12-اختيار مقاول البناء.

13-الإقرار بالعزل الحراري في حال رخصة البناء.

14-إرسال الطلب للمكتب الهندسي (المصمم المعتمد).

15-يقوم المكتب الهندسي المصمم بإعداد التصاميم والمخططات المطلوبة.

16-يتم إصدار فاتورة سداد.

17-بعد سداد الرسوم يتم اصدار الرخصة ويمكن طباعتها.

18-يقوم المكتب الهندسي المشرف بمتابعة البناء لحين اصدار شهادة الاشغال (رخصة البناء فقط).

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