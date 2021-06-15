تسجيل 450 ألف مواطن ومقيم لأداء «الحج» خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 450 ألف طلب للحج، من المواطنين والمقيمين، خلال الـ 24 ساعة الأولى من فتح باب التسجيل.

وقالت وزارة الحج والعمرة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن ٦٠٪ ممن سجلوا للحج هم من الذكور، و٤٠٪؜ من الاناث.

كانت وزارة الحج أعلنت في وقت سابق، قصر الحج لهذا الموسم على المواطنين المقيمين بإجمالي 60 ألف حاج، بسبب حائحة كورونا.

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