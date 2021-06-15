الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة والسودة الأقل

سجلت الأحساء أعلى درجات الحرارة العظمى اليوم بواقع 46 درجة مئوية فيما سجلت السودة أقل درجة بنحو 26 درجة. وعلى مستوى الرطوبة فبلغت 85 في القنفذة كأعلى رطوبة و80 في جازان و75 في جدة. فيما كانت أقل المدن تسجيلا للرطوبة المدينة والعلا ورفحاء بنحو 20. وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم يمتد تأثيرها الى منطقة نجران والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. وتكون السماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير. كما تنشط الرياح السطحية على طول سواحل البحر الأحمر .



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