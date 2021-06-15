ما لا تعرفه عن م تطبيق كود البناء السعودي

محمد الفلاح - الثلاثاء 15 يونيو 2021

ما هو تطبيق كود البناء السعودي؟.. سؤال يطرح نفسه على الساحة في المملكة، قبل ساعات من المؤتمر الصحفي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية.



وتجيب الوزارة اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي على السؤال المطروح على الساحة وهو: ما هو كود البناء السعودي؟

وتستعرض الوزارة إجراءات تطبيق كود البناء السعودي على المشاريع السكنية، والبرامج الممكنة من تحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.

وقدمت وكالة الأنباء السعودية، مجموعة من المعلومات المتعلقة بتطبيق كود البناء السعودي:

المعلومة الأولى

يستهدف كود البناء السعودي؛ السلامة والصحة العامة، ومتانة وثبات واستقرار المباني والمنشآت، مع توفير سبل حماية الناس والممتلكات، وترشيد استهلاك المياه والطاقة وخفض تكلفة التشغيل.

المعلومة الثانية

يشمل نطاق الكود، المباني الجديدة؛ بما فيها التصميم، والتشغيل، والتنفيذ، والصيانة، بالإضافة إلى المباني القديمة؛ التي تضم التوسعة، والتعديل، والترميم، والإزالة.

المعلومة الثالثة

يُشارك وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في تطبيق الكود؛ عدد من الجهات ذات العلاقة؛ هي المديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المعلومة الرابعة

تضم حزمة البرامج الممكنة من تطبيق كود البناء؛ درجة الاعتماد للمنشآت، وتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين "إتمام"، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها خلال (30) ثانية، بالإضافة إلى برنامجي "المقاول المعتمد" و"واعد"، ورحلة العميل في ترخيص المباني السكنية عبر منصة "بلدي".