شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لإرهابي أنشأ خلية مسلحة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الخلية تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم وإحداث الشغب وإثارة الفوضى

• الإرهابي أطلق النار على الدوريات الأمنية واشترك في تصنيع واستعمال قنابل المولوتوف

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وقالت في بيان لها : أقدم مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش - سعودي الجنسية - على الخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن في هذه البلاد من خلال تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن، وقيامه مع بعض أفراد تلك الخلية بالشروع في قتل رجال الأمن وذلك بقيامهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية وإصابتها، واجتماعه واختلاطه بأحد المطلوبين أمنياً وبعض المشاركين في أعمال الشغب واشتراكه معهم في تصنيع واستعمال قنابل المولوتوف.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش، اليوم بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.