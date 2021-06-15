الصحة: أكثر من 16 مليون جرعة لقاح كورونا معطاة حتى الآن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، وصول الجرعات المُعطاة من لقاح فيروس كورونا لأكثر من 16 مليون جرعة تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في كافة مناطق المملكة. وذلك وفق آخر إحصائية مسجلة.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس. خذ الخطوة واحصل على اللقاح كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.

شارك الخبر