شكرا لقرائتكم الجبير يبحث الموضوعات المشتركة مع مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15
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الجبير يبحث الموضوعات المشتركة مع مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ
متابعات الخليج 365 - واس
التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الرياض، مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المناخ جون كيري.
وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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