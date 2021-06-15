الجبير يبحث الموضوعات المشتركة مع مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365 - واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الرياض، مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المناخ جون كيري.

وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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