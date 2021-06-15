الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، مع تواصل هبوط المعدن الثمين عالمياً.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية إلى 224.61 ريال (59.90 دولار).

الذهب عيار 21

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 21، في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، ليسجل 196.54 ريال (52.41 دولار).

وتراجع سعر الجرام عيار 18 لمستوى 168.46 ريال (44.92 دولار).

و هبط عيار 14 إلى 131.02 ريال (34.94 دولار).

الذهب عالمياً

وبالأمس تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 1.05% في بداية جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب الوكالة، بلغ سعر أوقية الذهب 1857.8 دولار، وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة الجمعة الماضية آخر جلسات الأسبوع الماضي 1877.5 دولار.

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