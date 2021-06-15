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كشفت وزارة الصحة، اليوم، أنه تم إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.
وأكّدت "الصحة"، في وقت سابق، ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 12:59 PM
قالت: عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة"الصحة": إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن
كشفت وزارة الصحة، اليوم، أنه تم إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.
وأكّدت "الصحة"، في وقت سابق، ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
، "الصحة": إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن ،
المصدر : الخليج 365
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