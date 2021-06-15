تعرف على أسعار العملات في المغرب اليوم

محمد الفلاح - الثلاثاء 15 يونيو 2021

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 في بنك المغرب المركزي.



وانخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي عند 10.38 درهم للشراء و12.07 درهم للبيع.

وصعد متوسط سعر الدولار في المغرب إلى 8.57 درهم للشراء، و9.96 درهم للبيع.

وهبط متوسط سعر الجنيه الإسترليني 12.09 درهم للشراء، و14.05 درهم للبيع.

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي عند مستوى 2.28 درهم للشراء، و2.65 درهم للبيع.

وزاد سعر الدرهم الإماراتي إلى مستوى 2.33 درهم للشراء و2.71 درهم للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي في بنك المغرب المركزي إلى 28.49 درهم للشراء، و33.11 درهم للبيع.

وكشفت دراسة للمرصد الوطني للتنمية البشرية في المغرب عن التركيبة المجتمعية للبلاد عقب تراجع معدلات الفقر وتحسن مستوى عيش المغاربة.

وانخفض معدل الفقر في المغرب خلال الفترة بين 2001 و2019 من 20,4% إلى 17,7%.

وعرفت معدلات الفقر المدقع انخفاضاً ملموسا بالمملكة المغربية خلال العشرين عاما الماضية، وذلك بالموازاة مع تحسن شامل على مستوى عيش المغاربة.

وبحسب دراسة أعدها المرصد الوطني للتنمية البشرية حول "دينامية الفقر في المغرب"، فإن معدل الفقر المدقع انخفض بشكل ملحوظ منذ عام 2001 ليمثل 1,2% فقط في 2019.