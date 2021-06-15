شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحج : 450 ألف طلب للحج في أول يوم تسجيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • إنهاء المرحلة الأولى من تخصيص المخيمات لمؤسسات حجاج الداخل

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تسجيل أكثر من 450 ألف طلب للحج، خلال الـ 24 ساعة الأولى ، وذلك بمعدل 60% ذكور، و40% اناث.

فيما أنهت وزارة الحج والعمرة المرحلة الأولى من تخصيص المخيمات لمؤسسات وشركات حجاج الداخل لحج 1442هـ، وتستمر في عمليات التخصيص حتى نهاية هذا الأسبوع، استعدادًا لمرحلة التجهيز وفق الاشتراطات الصحية، والمعايير التي تحقق جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.