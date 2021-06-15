محمد بن مسعود - الدمام - جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك الْتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الرياض، مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المناخ جون كيري. وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 11:29 AM جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك "الجبير" يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي "جون كيري" "الجبير" يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي "جون كيري" الْتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الرياض، مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المناخ جون كيري. وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. الكلمات المفتاحية ، "الجبير" يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي "جون كيري" ،

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