، "تويتر" تختبر تقنية تمنع استهدافك في التغريدات ،

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كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر الأشهر "تويتر" تختبر حاليًا تقنية جديدة، تمنع استهدافك في التغريدات.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تقنية "تويتر" الجديدة، تعمل على منع عمل "إشارة" لك في التغريدات، حتى لو كانت تغريداتك الشخصية.
وتسمح تقنية تويتر الجديدة بمنع المضايقات في التغريدات، التي قد لا يرغب المستخدم فيها أن يتم ذكره أو الإشارة إليه، حتى لا يراه متابعوه.
وتعمل تلك التقنية على أن يتم إخطار المستخدم قبل أن يتم الإشارة إليه في أي تغريدة، وفي حال سماحه بالإشارة إليه يتم نشرها، وإلا يتم نشر التغريدة محذوفًا منها الإشارة غير المرغوب فيها.
وسيمكن للمستخدم ضبط واختيار تلك الميزة، عن طريق الإعدادات؛ لكنها حاليًا في طور الاختبار، ومطروحة لعدد محدود من المستخدمين؛ على أن يتم طرحها لاحقًا لكل مستخدمي تويتر حول العالم.
"تويتر" تختبر تقنية تمنع استهدافك في التغريداتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-15
كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر الأشهر "تويتر" تختبر حاليًا تقنية جديدة، تمنع استهدافك في التغريدات.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تقنية "تويتر" الجديدة، تعمل على منع عمل "إشارة" لك في التغريدات، حتى لو كانت تغريداتك الشخصية.
وتسمح تقنية تويتر الجديدة بمنع المضايقات في التغريدات، التي قد لا يرغب المستخدم فيها أن يتم ذكره أو الإشارة إليه، حتى لا يراه متابعوه.
وتعمل تلك التقنية على أن يتم إخطار المستخدم قبل أن يتم الإشارة إليه في أي تغريدة، وفي حال سماحه بالإشارة إليه يتم نشرها، وإلا يتم نشر التغريدة محذوفًا منها الإشارة غير المرغوب فيها.
وسيمكن للمستخدم ضبط واختيار تلك الميزة، عن طريق الإعدادات؛ لكنها حاليًا في طور الاختبار، ومطروحة لعدد محدود من المستخدمين؛ على أن يتم طرحها لاحقًا لكل مستخدمي تويتر حول العالم.
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
11:16 AM
يمكن للمستخدم ضبط واختيار الميزة عبر الإعدادات
كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر الأشهر "تويتر" تختبر حاليًا تقنية جديدة، تمنع استهدافك في التغريدات.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تقنية "تويتر" الجديدة، تعمل على منع عمل "إشارة" لك في التغريدات، حتى لو كانت تغريداتك الشخصية.
وتسمح تقنية تويتر الجديدة بمنع المضايقات في التغريدات، التي قد لا يرغب المستخدم فيها أن يتم ذكره أو الإشارة إليه، حتى لا يراه متابعوه.
وتعمل تلك التقنية على أن يتم إخطار المستخدم قبل أن يتم الإشارة إليه في أي تغريدة، وفي حال سماحه بالإشارة إليه يتم نشرها، وإلا يتم نشر التغريدة محذوفًا منها الإشارة غير المرغوب فيها.
وسيمكن للمستخدم ضبط واختيار تلك الميزة، عن طريق الإعدادات؛ لكنها حاليًا في طور الاختبار، ومطروحة لعدد محدود من المستخدمين؛ على أن يتم طرحها لاحقًا لكل مستخدمي تويتر حول العالم.
، "تويتر" تختبر تقنية تمنع استهدافك في التغريدات ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.