شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: الخلايا الجذعية ليست علاجًا للزهايمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن الخلايا الجذعية، ليست علاجًا للزهايمر.

وأكدت الوزارة أيضًا على أن الخلايا الجذعية لا تعيد صحة القلب، لأنها ليست علاجًا لأمراض القلب، موضحة أنه لا يوجد حتى الآن إثبات علمي، وكلها إدعاءات وأوهام مضللة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه مهما كانت المشكلة الصحية ينبغي الحذر وعدم الإقرار بأن علاجها بالخلايا الجذعية.

وكانت " صدى " قد نشرت نقلا عن العديد من الأطباء تحذيرات من العلاج بالخلايا الجذعية، منها أنه ‏لم يثبت علميًا أي علاقة بين الخلايا الجذعية والشفاء من مرض السكري حتى هذه اللحظة.

وذكر رئيس الجمعية العلمية السعودية لزراعة الخلايا الجذعية الدكتور أحمد العسكر، أن الاستخدام الخاطئ للخلايا الجذعية يتسبب في الإصابة بأورام سرطانية

وأوضحت الصحة في وقت سابق أن الخلايا الجذعية إجراء طبي عالي الخطورة يتم تحت إشراف طبي مشدد؛ حيث يتم استخدامها فقط في علاج بعض الحالات مثل "سرطان الدم الحاد، فشل نخاع العظم، السرطان النقوي المتعدد، وأورام الغدد اللمفاوية، التهاب المفاصل، الشلل بأنواعه ".

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