جاء ذلك ردا على استفسار من متابع تضمن "رخصة القيادة الخاصة بي ستنتهي وأنا خارج المملكة وحاولت تجديدها من ابشر لكن غير متوفر التقرير الطبي فماذا أفعل".

شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من المرور بشأن تجديد رخصة القيادة من خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

محمد يوسف

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