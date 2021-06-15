شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من المرور بشأن تجديد رخصة القيادة من خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الإدارة العامة للمرور طريق تجديد المواطنين رخصة قيادة المركبة من خارج المملكة .
وقال المرور يمكن تحديد رخصة القيادة من خلال " زيارة الملحقية السعودية وإكمال اللازم حيال الفحص وتفويض شخص لمراجعة إدارة المرور بأصل النموذج والتفويض والرخصة".
جاء ذلك ردا على استفسار من متابع تضمن "رخصة القيادة الخاصة بي ستنتهي وأنا خارج المملكة وحاولت تجديدها من ابشر لكن غير متوفر التقرير الطبي فماذا أفعل".