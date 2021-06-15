شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار رعدية على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري على مرتفعات مناطق عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة.

وكان قد توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

وأوضح المركز، أنه يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية على طول سواحل البحر الأحمر.