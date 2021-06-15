شكرا لمتابعة خبر عن الحكم بعذرية فتاة بعد 9 أشهر من الزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دوّن رجل في صك الطلاق "بعد الدخول والخلوة"؛ لتثبت طليقته عند الاعتراض والمرافعة بإحدى المحاكم بالمملكة عذريتها بعد مضي تسعة أشهر مع طليقها، ليتم تعديل الصك ليكون "بعد الخلوة وقبل الدخول".

وادّعت الفتاة أمام محكمة الأحوال الشخصية أن طليقها كتب في صك الطلاق "بعد الدخول والخلوة"، وهذا الموضوع لم يحدث، على الرغم من جلوسها معه عدة أشهر بعد الزواج، لترفع دعوى بتعديل صك الطلاق بإثبات العذرية وبكارتها من الطب، بحسب "سبق".

وكان منطوق الحكم بعد نظر القضية، قد شمل أنها ذهبت مع زوجها وجلست معه في بيت الزوجية تسعة أشهر، لذا فقد حصل الدخول الشرعي، ولا تأثير لكونه حصل في هذه المدة جماع أم لا، لذا كله فقد رددت طلب المدعية في دعواها؛ بينما محكمة الاستئناف نقضت الحكم؛ ليصدر الحكم النهائي المكتسب للقطعية بتعديل صك الطلاق ليكون: "بعد الخلوة وقبل الدخول".