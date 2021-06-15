شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير يوجّه بدراسة الاحتياجات التنموية في مركزي "العرقين" و "الفيض" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

استمع الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ، رئيس هيئة تطوير المنطقة، إلى الاحتياجات التنموية والخدمية والصحية لأهالي مركز العرقين التابع لمحافظة سراة عبيدة ومركز الفيض التابع لمحافظة الحرجة، وذلك عبر الاتصال المرئي، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية في المجلس العام بديوان الإمارة.

وتضمن اللقاء عددًا من المحاور التي تمت مناقشتها مع الأهالي والمسؤولين وهي محور الأمن ومحور الاقتصاد والذي يشمل الطرق والمياه، بالإضافة إلى محور الصحة، ومحور الإنسان الذي يشمل الانترنت ومحور الأرض الذي يشمل البلدية.

ووجه أمير منطقة عسير، كل من أمانة المنطقة، وإدارة النقل، وصحة عسير بتشكيل فريق ميداني لدراسة المتطلبات التي تخص الأهالي والعمل على ذلك في مدة أقصاها شهرين، فيما شدد على المسؤولين من المحافظين و رؤساء المراكز وممثلي الجهات بالاستماع إلى الأهالي والوضوح في الأسباب، واستثمار الميز النسبية والإمكانيات المتوافرة لخلق بيئات جاذبة في المركزين والقرى التابعة لها إلى جانب لين التعامل وطيب الكلمة والتي لها تأثير بالغ الايجابية، مشددًا على قيادات المنطقة بدعم المسؤولين في الميدان.

وحضر الاجتماع عدد من مدراء الإدارات الحكومية وأعضاء مجلس المنطقة وأعضاء المجلس المحلي والبلدي للمراكز وممثلي الأهالي من الأعيان والمعلمين و المعلمات واللجان الشبابية.