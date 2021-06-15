«الأرصاد»: أمطار رعدية تستمر أيامًا على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وحتى نهاية الاسبوع الجاري، على بعض المناطق بالمملكة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد –عبر تويتر- أن الحالة المطرية تشمل مرتفعات مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على منطقتي الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وتكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية على طول سواحل البحر الأحمر.

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