مختص: 5 مزايا للموظف المشمول بالتخصيص

الرياض - محمد عبدالله - قال المختص في الموارد البشرية، أسامة الشمري، إن من أبرز المزايا فيما يتعلق بالحالة التعاقدية للموظف المشمول بالتخصيص، هي زيادة دخله وبدل السكن والتأمين الطبي.

وقال المختص في الموارد البشرية، خلال استضافته في برنامج «هنا الرياض» المذاع على قناة «الإخبارية» إن هناك منافع قد يحصل عليها الموظف بناء على الجهة التي يعمل بها وفقا للائحة المعمول بها داخليا، مثل التامين الطبي وبدل السكن.

وأضاف الشمري، أنه من ضمن المزايا أيضا تطوير الموظف ورفع إنتاجيته، مشيرا إلى أن الأصل في العقد ان يتجدد تلقائيا للموظف وفقا لإنتاجية الموظف وتقييم أدائه.

وأكد المختص في الموارد البشرية، أن راتب الموظف لن يقل عما كان يتقاضاه سابقا بل قد يزيد وفقا لجهة العمل الجديدة، مشيرًا إلى أنه ليس بالضرورة إقرار تحويل جميع موظفي الوزارة المشمولة بالتخصيص، الى شركات.

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