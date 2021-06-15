تنبيهات الأرصاد: عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية على مناطق عدة

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات بشأن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، تضمنت عوالق ترابية، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة.

ونبّه المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إلى عوالق ترابية, تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على المدينة المنورة، موضحًا أنَّ الحالة تشمل (المدينة المنورة - المهد وادي الفرع )، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد أيضًا إلى حالة مماثلة، على منطقة مكة المكرمة تضمنت عوالق ترابية، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنَّها ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً، وتشمل (مكة_المكرمة - الجموم -الطائف العاصمة المقدسة).

وإلى ذلك، أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة الرياض، تضمن عوالق ترابية تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة تشمل (الأفلاج- السليل وادي الدواسر )، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

وتشهد منطقة عسير أيضًا عوالق ترابية تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية، وتشمل الحالة (البرك - بيشة - تثليث) وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.