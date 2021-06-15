بالصور.. رئيس الفلبين يقلد السفير السعودي أعلى وسام بالبلاد

الرياض - محمد عبدالله - قلد رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي، سفير خادم الحرمين في مانيلا، الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، وسام «امر سيكاتونا»، الذي يعتبر أعلى وسام في جمهورية الفلبين.

وذكرت سفارة السعودية في الفلبين –عبر حسابها على تويتر- أن رئيس جمهورية الفلبين رودريغو دوتيرتي، استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالله البصيري بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وقلد رئيس الفلبين، السفير السعودي، وسام «امر سيكاتونا»، الذي يعتبر أعلى وسام في الفلبين، تقديراً لدوره في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين

من جانبه، اعرب السفير البصيري عن تقديره واعتزازه لهذا التكريم والذي يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

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