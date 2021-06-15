بالصور.. «السديس» يشيد بنجاح معرض مشروعات مكة الرقمي

الرياض - محمد عبدالله - رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أسمى آيات الشكر والتقدير لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لجهوده في إنجاح معرض مشاريع المنطقة الرقمي (بناء الإنسان وتنمية المكان).

وقال: يأتي تدشين سموه للمشروع انطلاقًا من اهتمامه -حفظه الله- بتطوير المنطقة، إضافةً لحرصه على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة بمنطقة مكة المكرمة، ودعمه المستمر لكافة المبادرات.

وإلى ذلك زار الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس, معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي المقام تحت قبة جدة .

واستمع إلى شرح حول ما اشتمل عليه المعرض من محتويات وأجنحة ومشاركات مختلف القطاعات الحكومية في المنطقة من مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف على ملتقى مكة الثقافي سلطان الدوسري .

وأكّد أن نجاح هذا المعرض في أهدافه ورسالته، من المشروعات العظيمة التي منَّ الله بها على هذه البلاد، مقدمًا شكره للقيادة الرشيدة على دعمها لمنطقة مكة المكرمة، وكل مناطق المملكة، التي تمر في قفزة نوعية حضارية تطويرية تتعايش مع رؤية المملكة 2030، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على هذه الإنجازات والنقلات النوعية المطورة في المنطقة .

وعدّ السديس المعرض مفخرة لكل المسلمين ولكل السعوديين خاصة، وهو معرض تاريخي ريادي حضاري استثنائي فريد، وهو رسالة المملكة ومكة المكرمة إلى العالم في وسطية الإسلام واعتداله وفي جمعه بين الأصالة والمعاصرة، وفي عنايته بالثوابت والاعتدال وبناء الإنسان وتنمية المكان.

وبيَّن أنَّ مشاركة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المعرض من خلال جناح رقمي يبرز الجهود التي قدمتها الرئاسة في العالم الرقمي ‏ومن خلال مبادرات علمية ونوعية وتوجيهية ‏وإعلامية وخدمية‏ في إبراز الخدمات والجهود التي قدَّمتها الدولة، وهي تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين ‏وخدمة قاصديهما ‏من خلال منظومة الخدمات المطورة ‏في المسجد الحرام والمسجد النبوي لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.