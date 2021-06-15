«الموارد البشرية» تبدأ تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس «اليوم»

الرياض - محمد عبدالله - يبدأ تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص بداية من اليوم الثلاثاء من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً، حتى يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021م.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنَّ القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبّب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

وأكَّد آل حماد أن العقوبات ستطبق في حق المنشآت التي تخالف بنود هذا القرار وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم (178743) وتاريخ 27 / 9 / 1440 هـ.

ودعا أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نصَّ عليه هذا القرار؛ حيث تسعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث؛ ما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية بحسب "واس".

وتستقبل الوزارة جميع الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار، عبر هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر تطبيق معا للرصد. ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري عبر زيارة الرابط التالي: اضغط هنا