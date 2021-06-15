تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم

محمد الفلاح - الثلاثاء 15 يونيو 2021

واصلت أسعار الذهب في السعودية، التراجع في تعاملات اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، مع تواصل هبوط المعدن الثمين عالميا.



وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية إلى 224.61 ريال (59.90 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا بالمملكة) ليسجل 196.54 ريال (52.41 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، لمستوى 168.46 ريال (44.92 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودي، هبط عيار 14 إلى 131.02 ريال (34.94 دولار).

وتراجع سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية، ليسجل 6990 ريالا (1864 دولارا).

وهبط سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) إلى 1572.30 ريال (419.28 دولار).

تراجعت أسعار الذهب، نهاية تعاملات أمس الإثنين، بما يصل إلى 1.7 % متضررة من مخاوف بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي) الأمريكي، ربما يقدم مسارا لتخفيف سياسته النقدية الشديدة التيسير أثناء اجتماعه الذي يستمر يومين هذا الأسبوع.

وعند الساعة 15:25 بتوقيت جرينتش، كان الذهب في السوق الفورية منخفضا 0.68% عند 1864.00 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 17 مايو/أيار الماضي عند 1848.49 دولار.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.72% إلى 1866.00 دولارا للأوقية.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي، ارتفاعا حادا في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، لكن مسؤولي مجلس الاحتياطي كرروا مرارا أن التضخم مؤقت.

ويتحول الاهتمام الآن إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، يومي 15 و16 يونيو/حزيران المقبلين، أملا في مؤشرات بشأن رأي صانعي السياسات حيال تصاعد التضخم والسياسة النقدية مستقبلا.