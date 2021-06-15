بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس اعتباراً من اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

يبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص، وذلك من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، حتى يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021م.

سلامة وصحة العاملين

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرار يأتي في إطار حرصها على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

تنظيم ساعات العمل

ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه القرار، حيث تسعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، ما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.

شارك الخبر