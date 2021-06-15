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توقع المركز الوطني للأرصاد ازدياد فرص هطول #الأمطار الرعدية بإذن الله، اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري، على مرتفعات مناطق #عسير #جازان #الباحة #مكة_المكرمة.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية على طول سواحل البحر الأحمر.
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 09:57 AM
المركز الوطني للأرصاد: تستمر الحالة حتى نهاية الأسبوع الجاريمن اليوم.. ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على المرتفعات
توقع المركز الوطني للأرصاد ازدياد فرص هطول #الأمطار الرعدية بإذن الله، اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري، على مرتفعات مناطق #عسير #جازان #الباحة #مكة_المكرمة.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية على طول سواحل البحر الأحمر.
، من اليوم.. ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على المرتفعات ،
المصدر : الخليج 365
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